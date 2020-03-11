Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором (фото, видео)

Китайская компания Oukitel 20 марта 2020 года выпускает свой следующий защищенный смартфон серии WP, который получил название WP6.

Oukitel WP6 будет построен на базе восьмиядерной однокристальной системы MediaTek Helio P70. Он оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Экран получил диагональ 6,3 дюйма и каплевидный вырез под фронтальную камеру, разрешение дисплея составляет 2340 × 1080 пикселей при соотношении сторон 18:9. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 толщиной 1,1 мм. Неубиваемая новинка из Китая получила аккумулятор на 10 000 мА•ч.



Фото: Oukitel

Изюминкой устройства является огромный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч, который, по заявлению компании, может обеспечить 30 дней работы в режиме ожидания, 45 часов разговоров и 10 часов воспроизведения видео. Кроме того, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Oukitel WP6 соответствует степени защиты IP68, он может выдержать до получаса на глубине до 1,5 м, а также без проблем выдерживать падения на твердую поверхность с высоты 1,2 м.

В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 48 Мп и объектив с диафрагмой F/1,79. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,0. Дактилоскопический датчик расположен на правой панели.