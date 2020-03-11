0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором (фото, видео)

Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором (фото, видео)

Китайская компания Oukitel 20 марта 2020 года выпускает свой следующий защищенный смартфон серии WP, который получил название WP6.

Oukitel WP6 будет построен на базе восьмиядерной однокристальной системы MediaTek Helio P70. Он оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Экран получил диагональ 6,3 дюйма и каплевидный вырез под фронтальную камеру, разрешение дисплея составляет 2340 × 1080 пикселей при соотношении сторон 18:9. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 толщиной 1,1 мм. Неубиваемая новинка из Китая получила аккумулятор на 10 000 мА•ч.


Фото: Oukitel

Изюминкой устройства является огромный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч, который, по заявлению компании, может обеспечить 30 дней работы в режиме ожидания, 45 часов разговоров и 10 часов воспроизведения видео. Кроме того, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Oukitel WP6 соответствует степени защиты IP68, он может выдержать до получаса на глубине до 1,5 м, а также без проблем выдерживать падения на твердую поверхность с высоты 1,2 м.

В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 48 Мп и объектив с диафрагмой F/1,79. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,0. Дактилоскопический датчик расположен на правой панели.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.