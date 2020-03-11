😷 В Польше за несоблюдение карантина могут оштрафовать до 5 тыс. злотых и даже лишить свободы

Уже есть первые расследования в отношении людей, которые нарушили санитарные запреты и подвергли других опасности. Два таких дела ведутся в Варшаве.

Фигурантам грозит 8 лет лишения свободы, сообщает “Rzeczpospolita”.

Люди, попавшие под карантин (в воскресенье их было более 4,5 тыс.) или же находящиеся в больницах в связи с подозрением на заражение вирусом, подлежат строгой изоляции, уверяет МВД Польши.

Тех, кто ее нарушил, ждут проблемы. За несоблюдение карантина грозит до 5 тыс. злотых (около 33,5 тыс. гривен) штрафа и до года лишения свободы. Однако наказание может быть гораздо более суровым, если прокурор посчитает, что кто-то, нарушив карантин, подвергал риску здоровье или жизни других людей. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы. В Польше уже есть несколько таких примеров.