В деле Суркисов против НБУ Верховный суд объявил перерыв на неопределенный срок

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Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределенный срок в рассмотрении дела об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.
Об этом стало известно 16 марта около 22.00. Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, суд завершил изучение материалов дела, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учетом эпидемиологической ситуации”, – сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.
В целом закрытое заседание Палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in длилось более 9 часов.
За время заседания суд отклонил ходатайство Укргазбанка об отложении рассмотрения дела из-за карантина, а также ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам уголовного дела Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.
Кроме того, суд отклонил ходатайство о допуске представителей Европейского союза на заседание суда. Вместе с тем в середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.
Напомним: 16 марта Большая палата Верховного суда рассматривала кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и ПриватБанка решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.
Ранее суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу Суркисов, то есть поддержали иск семьи об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже выкупило государство за 1 грн.
Для Нацбанка, Минфина и ПриватБанка, кроме этих выплат, важно отстоять законность процедуры bail-in. Иначе, в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, скорее всего, последуют другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.
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