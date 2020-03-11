На трассе Киев-Одесса строят автоматический пункт взвешивания - Голик (видео)

В Киевской области на 36-м километре трассы М-05 Киев – Одесса строится автоматический пункт взвешивания – WIM (Weight In Motion).

Об этом свидетельствует информация на странице координатора Национальной программы “Большое строительство” Юрия Голика в FACEBOOK.

Также Голик опубликовал видео, на котором показано, как проходят строительные работы объекта.

Weight In Motion – устройство для взвешивания в движении, предназначенное для захвата и регистрации веса осей и общего веса транспортных средств при движении транспортных средств по месту измерения.

Согласно планам “Укравтодора”, система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы). Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).