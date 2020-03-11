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Наблюдательный совет «Нафтогаза» продлил контракт с Коболевым

Наблюдательный совет «Нафтогаза» продлил контракт с Коболевым

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продлил контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым на 4 года.

Об этом ЭП сообщил источник в “Нафтогазе”.

Стоит отметить, что такое решение еще не гарантирует Коболеву продление срока его полномочий в качестве руководителя «Нафтогаза».

Окончательное решение относительно будущего Коболева должен принять Кабинет министров.

Контракт главы НАК “Нафтогаз Украины” истекает 22 марта 2020 г. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.

Однако в начале марта Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделив правительство (вместо Наблюдательного совета) функцией по избранию или прекращению полномочий председателя и членов правления “Нафтогаза”.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2014 г. Кабинет министров назначил Андрея Коболева председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», а в марте 2019 г. правительство продлило на один год контракт с ним.
  • Андрей Коболев с 1999 по 2002 год работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.
  • С 2002 по 2010 год работал на разных должностях в НАК “Нафтогаз Украины”.
  • Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.
По материалам Економічна Правда
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