Наблюдательный совет «Нафтогаза» продлил контракт с Коболевым

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Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продлил контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым на 4 года.
Об этом ЭП сообщил источник в “Нафтогазе”.
Стоит отметить, что такое решение еще не гарантирует Коболеву продление срока его полномочий в качестве руководителя «Нафтогаза».
Окончательное решение относительно будущего Коболева должен принять Кабинет министров.
Контракт главы НАК “Нафтогаз Украины” истекает 22 марта 2020 г. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.
Однако в начале марта Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделив правительство (вместо Наблюдательного совета) функцией по избранию или прекращению полномочий председателя и членов правления “Нафтогаза”.
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