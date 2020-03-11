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Профицит внешней торговли товарами за январь составил 138 миллионов долларов

Профицит внешней торговли товарами за январь составил 138 миллионов долларов

Экспорт товаров из Украины в январе 2020 года (к январю 2019 года) вырос на 2,3% и составил 4,157 миллиарда долларов, тогда как импорт снизился на 1,4% – до 4,019 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Госстат.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило 138,1 млн долл против отрицательного сальдо 15,9 млн долл в январе 2019-го.

Госстат уточняет, что в январе-2020 по сравнению с декабрем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,6% – до 4,313 млрд долл, тогда как импорт – уменьшился на 1,5%, до 4,839 млрд долл.


график: Госстат

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2020 года было отрицательным и составило 527,3 млн долл, что лучше показателя декабря 2018 года (789,8 млн долл).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе-2019 – 1,00).

Сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.

По материалам Економічна Правда
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