Профицит внешней торговли товарами за январь составил 138 миллионов долларов

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Экспорт товаров из Украины в январе 2020 года (к январю 2019 года) вырос на 2,3% и составил 4,157 миллиарда долларов, тогда как импорт снизился на 1,4% – до 4,019 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Госстат.
Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило 138,1 млн долл против отрицательного сальдо 15,9 млн долл в январе 2019-го.
Госстат уточняет, что в январе-2020 по сравнению с декабрем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,6% – до 4,313 млрд долл, тогда как импорт – уменьшился на 1,5%, до 4,839 млрд долл.
график: Госстат
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2020 года было отрицательным и составило 527,3 млн долл, что лучше показателя декабря 2018 года (789,8 млн долл).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе-2019 – 1,00).
Сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.
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