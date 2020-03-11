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Илон Маск высказался о коронавирусе COVID-19

Илон Маск высказался о коронавирусе COVID-19

На днях Илон Маск направил сотрудникам SpaceX электронное письмо, в котором он говорит, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от нового коронавируса COVID-19. Основываясь на фактах, которыми Маск располагает, он не считает, что этот вирус входит в сотню самых опасных рисков для жизни и здоровья в США. Ранее глава компаний SpaceX и Tesla написал в Twitter, что паника по поводу коронавируса – это глупость.

Взгляды Маска на пандемию коронавируса противоречат заключениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отмечает издание BuzzFeed, аварии на дорогах – это не вирусная инфекция, которая может распространяться в геометрической прогрессии. Эксперты в области здравоохранения считают комментарии Маска неискренними и даже опасными. Если вирус не будет локализован в ближайшие недели, заболеют в худшем случае от 160 до 214 млн американцев, сообщает New York Times. Из числа зараженных 1,7 млн человек могут умереть. На текущий момент в США официально зарегистрировано 1629 случаев заражения новым коронавирусом и 41 смерть. Но из-за отсутствия должного тестирования количество зараженных, вероятно, намного выше.

Заявления Маска относительно вируса COVID-19 прозвучали в то время, когда вся автомобильная промышленность, как и многие другие секторы экономики США, ввела ограничения, чтобы уменьшить распространение инфекции, вплоть до вероятности остановки заводов автопроизводителями, если вирус будет продолжать распространяться такими темпами. Тем временем Ford, General Motors и Fiat Chrysler уже начали инструктировать внештатных сотрудников в США для работы в удалённом режиме. Официальная позиция Tesla неизвестна, однако по некоторой информации, компания велела своим сотрудникам самостоятельно уходить на карантин, если они недавно вернулись из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Малайзии, Сингапура или Таиланда.

По материалам ITC.ua
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