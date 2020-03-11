Microsoft представила собственный ресурс с актуальными данными о распространении Covid-2019

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Информации о пандемии коронавируса Covid-2019 очень много, она зачастую разрозненная и не согласуется между собой. Научные учреждения и технологические компании пытаются бороться с этой проблемой, запуская собственные ресурсы, которые позволяют получить актуальные и достоверные данные о распространении недуга. Свой сайт с информацией о пандемии теперь запустила корпорация Microsoft.
Ресурс, на котором можно увидеть онлайн-карту распространения вируса Covid-2019 и последние данные о числе зараженных, размещен на домене Bing — поисковой системе, разработанной Microsoft. Здесь собираются, систематизируются и регулярно обновляются сведения от таких достоверных источников, как Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
На портале можно узнать последнюю информацию о количестве заболевших, умерших и выздоровевших людей во всех странах, а также в каждой конкретной стране. Кроме того, по нажатию на то или иное государство на интерактивной карте сайт выдает список актуальных новостных статей и видеоматериалов, связанных с распространением Covid-2019 в регионе.
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