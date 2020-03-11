В Европе заработал музыкальный стриминговый сервис Huawei Music

Компания Huawei больше не может полагаться на приложения и сервисы Google при выпуске своих смартфонов. Потому китайский гигант разрабатывает собственные альтернативы. И одной из таких альтернатив стал музыкальный стриминговый сервис Huawei Music, который недавно стал доступным в Европе.

Сообщается, что приложение Huawei Music уже доступно на нескольких языках и должно иметь достаточно контента. Несмотря на то, что оно ещё не соответствует уровню Spotify, у него есть много музыки для пользователей. Новый сервис является частью HMS. Благодаря запуску собственного музыкального стримингово сервиса компания Huawei сможет предоставлять покупателям её смартфонов такие же возможности, как и прежде, даже несмотря на запрет США на доступ к технологиям американских компаний.

Приложение Huawei Music поставляется с устройствами Huawei и Honor и доступно в AppGallery. При желании его могут установить владельцы Android-смартфонов других производителей, его можно загрузить с официальной страницы. Если пользователь не желает слушать музыку в потоковом режиме, он может скрыть приложение в настройках и воспроизводить только локальные музыкальные файлы.

Помимо самого прослушивания музыки в потоковом режиме приложение также позволяет создавать списки воспроизведения, прослушивать станции и загружать музыку для автономного воспроизведения. Кроме того, имеются такие функции, как режим вечеринки или индивидуально настраиваемый дизайн. Стоимость стриминговой передачи музыки через Huawei Music составляет €9,99 в месяц.