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Впервые за 4 года цена нефти Brent упала ниже 31 доллара за баррель

Впервые за 4 года цена нефти Brent упала ниже 31 доллара за баррель

Цены на нефть в понедельник, 16 марта, вернулись к снижению после роста в пятницу, 13 марта, – цена нефти марки Brent во время торгов на бирже ICE опустилась ниже 31 доллара за баррель впервые с февраля 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов стоимость барреля Brent опускалась до 30,88 долларов. По состоянию на 13:16 стоимость барреля Brent на бирже ICE составила 30,64 долларов за баррель, что на 3,21 доллара (9,48%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

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Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевела на 2,1 доллара (6,62%) – до 29,63 долларов за баррель.

По состоянию на 15:40 стоимость барреля Brent составляла 29,7 доллара, WTI – 29 долларов за баррель.

По материалам Економічна Правда
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