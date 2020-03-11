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Нефьодов прокомментировал заявление премьера Словакии о закупке 2 млн украинских масок "кэшем"

Нефьодов прокомментировал заявление премьера Словакии о закупке 2 млн украинских масок "кэшем"

Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что ведомством не зафиксировано вывоза 2 миллионов масок, которые, по словам премьера Словакии Петера Пеллегрини, сначала должны были быть проданы за наличные в Словакию, но позже были перехвачены покупателем из Германии.

Об этом он сообщил в ответе на комментарии на своей странице в Facebook.

“Мы не видим подобного в статистике. В Германию поехало всего 690 тыс. масок с начала года, маленькими партиями, в основном, различных брендов и типов – от медицинских до строительных и спортивных”, – комментирует Нефьодов заявление Пеллегрини, отвечая на комментарии на своей странице.

На другой вопрос в комментариях, солгал ли в своем заявлении премьер Словакии, Нефьодов ответил:

“Вы (обращаясь к пользователю, который оставил комментарий – ред.) придумали этот кэш и Германию. Такого не было”.

Также в ответ на аналогичный комментарий Нефьодов добавил:

“Этой сделки не было, ничего не вывезено”.

Напомним, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона штук медицинских масок, но их перехватил немецкий покупатель.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход украинского законодательства, поскольку экспорт масок минимум до 6 июня запрещен.

“Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы. Когда все закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему”, – написал он в Facebook.

По материалам Економічна Правда
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