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В Харькове неизвестные взорвали банкомат

Сообщение о взрыве банкомата, находящегося на первом этаже жилого многоэтажного дома на Салтовском шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.


Фото Национальной полиции


Фото Национальной полиции

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

По материалам Finance.UA
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