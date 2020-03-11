Украинский фондовый рынок оказался самым устойчивым в Европе

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На фоне глобального падения фондовых рынков украинский оказался одним из самых устойчивых в Европе.
Для европейских рынков текущая торговая неделя стала худшей со времен кризиса 2008 года.
Также рекордное за 33 года падение показали американские фондовые индексы, как и рынки Азии.
Украинский фондовый индекс PFTS потерял на этой неделе только 0,31% – один из самых низких показателей падения в Европе.
Меньшее падение показал только черногорский MNSE 10, который в четверг опустился на 0,2%. В тройку наиболее устойчивых к новому кризису стран также вошла Словакия, чей индекс SAX в ходе торгов в четверг потерял только 1,21%.
Среди антилидеров оказалась Италия, ставшая очагом распространения коронавируса в Европе. Ее индекс FTSE MIB накануне обрушился почти на 17%. В тройку также вошли Бельгия и Испания. Бельгийский BEL 20 потерял 14,21%, испанский IBEX 35 — 14,06%.
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