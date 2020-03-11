Межбанк: напряженная ситуация с самого утра

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Этот понедельник на валютном рынке снова будет проходить под знаком существенного давления на гривну. И опять не даст скучать никому: ни клиентам,ни банкам, ни самому НБУ.
Напряженная ситуация на торгах уже наблюдается с самого утра. Спрос продолжает превышать предложение и на панике игра «на повышение» лишь усиливается. Нацбанку снова придется тратить резервы и продавать валюту, чтобы уменьшить ажиотаж.
Рынок уже стартовал с уровней на 20 копеек выше пятничного закрытия – с отметки 26,38/26,41 гривны за доллар. НБУ объявил аукцион по продаже до $200 млн со сроком подачи заявок от банков до 12:30. Этим Нацбанк хочет несколько снизить накал страстей на межбанке и успокоить особо нервных клиентов финучреждений.
Не дают скучать и мировые рынки. ФРС США уже второй раз за последние дни оперативно снизила ставку фактически до нулевого уровня и заявила о том, что в ближайшее время для поддержки экономики увеличит свой баланс как минимум на $700 млрд (читай “зальет” глобальный рынок американской валютой в таких объемах). Значительная часть Центробанков мировых экономически развитых стран также понизили свои ставки или вводят меры, которые поспособствуют накачке их экономик деньгами. Подобные меры в разных вариантах осуществят и Китай с Японией. Началась “гонка печатных станков” с одной единственной целью – не допустить мировой рецессии и предотвратить дальнейшие обвалы фондового рынка и объемов мировой торговли.
Украина в этом случае является заложником ситуации из-за ее сырьевой экономики и пока НБУ просто пытается сдерживать постепенную девальвацию гривны.
Экспортеры при этом придерживают валюту (завтра будет возможность продать дороже), а импортеры и часть нерезидентов — активно ее скупают на опасениях дальнейшего роста курса.
Ценники Нацбанка фактически диктуют рынку котировки межбанка, а на наличном рынке с одной стороны — растет спрос на валюту, а с другой — наблюдается дефицит наличной гривны. Что сдерживает аппетиты владельцев крупных сетей обменок по вздергиванию котировок.
Спекулянты продолжают зарабатывать как на игре «на повышение» на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она пока дешевле) на наличный.
Давление на гривну продолжится и сегодня. Основные пожары по прежнему придется гасить Нацбанку.
Состояние ликвидности и завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ на настроения рынка пока особого влияния не оказывают. Минфин Украины попытается завтра разместить бумаги в гривне на 154, 490 и 1064 дня и в долларе на 294 дня. Объемы размещения не оглашены до сих пор.
По прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $310-390 млн при заключении до 510-620 сделок с широким коридором по доллару в пределах 26,20-26,55 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 25,80-26,55 и продажа 26,60-27,20 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,50-26,75 гривен и продажа 26,89-27,05.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,19/ 26,22
евро – 29,08 / 29,11
российский рубль – 0,3581/ 0,3589
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