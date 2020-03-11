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Украина и Польша полностью остановили железнодорожное сообщение

Украина и Польша полностью остановили железнодорожное сообщение

Между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение: ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования.

Об этом сообщается на сайте компании.

“В частности, отменены поезда № 67/68 Киев – Варшава, № 89/90 Перемышль – Львов, № 51/52 Львов – Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Поездам № 705/706 и № 715/716 Киев – Перемышль ограничен маршрут до Львова”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Львов также будет конечной станцией для поезда № 35/36 Одесса – Перемышль, который отправляется в рейс с 14 – 16 марта. О дальнейшем его курсировании будет проинформировано дополнительно.

В “Укрзализныце” добавили, что продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена.

Напомним, “Укрзализныця” прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства.

С 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

По материалам УКРИНФОРМ
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