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Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО

Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО

После закрытия границ Украины для иностранцев международные грузоперевозки не прекратятся. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам решения Совета национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что по решению СНБО через два дня Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом украинцы смогут вернуться в страну.

“Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса в мире.

По материалам РБК-Украина
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