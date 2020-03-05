Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО

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После закрытия границ Украины для иностранцев международные грузоперевозки не прекратятся. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам решения Совета национальной безопасности и обороны.
Сообщается, что по решению СНБО через два дня Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом украинцы смогут вернуться в страну.
“Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются”, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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