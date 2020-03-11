В Харьковской области выявили миллионные хищения в "Укрбургазе"

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение средств государственного предприятия “Укрбургаз” на сумму 7,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники. Общая сумма контракта составила 19 млн гривен, часть из которых было присвоено участниками сделки.

“По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовой документации: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом, разницу между реальными расходами и данными, внесенными в счета государственного предприятия, злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили”, – говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в результате противоправных действий госпредприятию был нанесен ущерб на почти 7,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах), ч. 2 ст. 28 (преступление совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.