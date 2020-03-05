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"Приватбанк" требует от группы Коломойского вернуть 247 АЗС

"Приватбанк" требует от группы Коломойского вернуть 247 АЗС

“Приватбанк” через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочных станций сети «Приват», однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возврату или истребованию объектов лизинга.

Об этом говорится в решении суда.

В документе сообщается, что в 2016 году 15 компаний группы из орбиты группы “Приват” заключили с “Приватбанком” ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях страны. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам.

Как сообщает enkorr со ссылкой на судебные процессы, которые в 2019 году проходили между “ПриватБанком” и этими компаниями, общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО “Укрнафта” официально обращалось в “ПриватБанк” с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум части этих АЗС.

Отмечается, что в настоящее время “Приватбанк” “предпринимает активные действия по расторжению договоров лизинга и возврату объектов лизинга”.

Сообщается, что банк направил в адрес лизингополучателей уведомление о расторжении договора лизинга и предъявил требования о возврате имущества, в которых предупредил о возможности принудительного возврата.

По материалам Економічна Правда
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