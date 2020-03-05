"Приватбанк" требует от группы Коломойского вернуть 247 АЗС

“Приватбанк” через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочных станций сети «Приват», однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возврату или истребованию объектов лизинга.

Об этом говорится в решении суда.

В документе сообщается, что в 2016 году 15 компаний группы из орбиты группы “Приват” заключили с “Приватбанком” ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях страны. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам.

Как сообщает enkorr со ссылкой на судебные процессы, которые в 2019 году проходили между “ПриватБанком” и этими компаниями, общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО “Укрнафта” официально обращалось в “ПриватБанк” с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум части этих АЗС.

Отмечается, что в настоящее время “Приватбанк” “предпринимает активные действия по расторжению договоров лизинга и возврату объектов лизинга”.

Сообщается, что банк направил в адрес лизингополучателей уведомление о расторжении договора лизинга и предъявил требования о возврате имущества, в которых предупредил о возможности принудительного возврата.