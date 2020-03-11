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Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина 11 марта 2020 года начала закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные, опубликованные сегодня на сайте “Оператора ГТС Украины”. Запасы “голубого топлива” в ПХГ увеличились до 15,809 млрд куб. м (за неделю на 10 тыс. “кубов” с учетом отбора). Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016-2017 годов, когда в хранилищах находилось 14,732 млрд куб. м.

По информации компании, в среду отбор газа составил всего 30 тыс. куб. м, тогда как неделей ранее – 2,53 млн куб. м. За день нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн куб. м. В частности, ПХГ 11 марта пополнились на 3,87 млн куб. м.

Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения российским “Газпромом” транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой.

По материалам УБР
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