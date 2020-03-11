Почему украинцев трудоустраивают неофициально - опрос работодателей (инфографика)

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73% украинцев негативно относятся к неофициальному трудоустройству, но у остальных – положительное или неопределенное отношение, так как это позволяет получать высокий заработок или субсидию.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.
Согласно опросу, среди трудоустроенных украинцев:
Причины, побуждающие работодателей трудоустраивать работников неофициально:
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“Каждый четвертый гражданин не осознает, что в случае бедствия, как-то карантин в учебных заведениях или возможный карантин на предприятии, у неофициально трудоустроенных нет никаких гарантий соблюдения трудового законодательства”, – отмечают в Info Sapiens.
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