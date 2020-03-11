Почему украинцев трудоустраивают неофициально - опрос работодателей (инфографика)

73% украинцев негативно относятся к неофициальному трудоустройству, но у остальных – положительное или неопределенное отношение, так как это позволяет получать высокий заработок или субсидию.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Согласно опросу, среди трудоустроенных украинцев:

63% работают официально;

11% получают часть дохода официально, а часть – неофициально;

24% – полностью неофициально.

Причины, побуждающие работодателей трудоустраивать работников неофициально:

экономия на налогах – 92%;

нежелание оплачивать отпуска и больничные – 84%;

работники сами просят их не оформлять из-за субсидии – 49%;

отсутствие современных форм занятости – 48%;

сложность администрирования занятости – 44%;

сложность процедуры увольнения – 40%.

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“Каждый четвертый гражданин не осознает, что в случае бедствия, как-то карантин в учебных заведениях или возможный карантин на предприятии, у неофициально трудоустроенных нет никаких гарантий соблюдения трудового законодательства”, – отмечают в Info Sapiens.

Справка Finance.ua:

В каких отраслях в Украине больше всего людей, “работающих в тени”:

сельское хозяйство;

оптовая и розничная торговля;

строительство;

транспорт и курьерская деятельность.

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