Укрзализныця отремонтирует на дочернем заводе 80 локомотивов за 850 млн грн

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Укрзализныця планирует потратить 850 миллионов гривен на ремонт 80 локомотивов. Соответствующий заказ выполнит Днепропетровский тепловозоремонтный завод.
Об этом сообщил член правления УЗ Франтишек Буреш, передает пресс-служба компании.
«В частности, в текущем году Укрзализныця запланировала отдать ДТРЗ для ремонта 80 локомотивов (магистральных и маневровых) на общую сумму 850 млн грн. Завод должен улучшить свою производственную логистику и рабочую деятельность для поддержания его конкурентоспособности на рынке», – сообщил Буреш.
Также УЗ планирует в течение 2020 года развивать собственное производство и загрузить работой собственные ремонтные заводы.
Соответствующее решение УЗ приняли после того, как президент Украины Владимир Зеленский вмешался в конфликт между Укрзализныцей и «Крюковским вагоностроительным заводом». В частности, президент заставил министра инфраструктуры пообещать, что Укрзализныця закажет у завода 90 новых пассажирских вагонов и новые дизельные поезда.
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