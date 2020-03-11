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Укрзализныця отремонтирует на дочернем заводе 80 локомотивов за 850 млн грн

Укрзализныця отремонтирует на дочернем заводе 80 локомотивов за 850 млн грн

Укрзализныця планирует потратить 850 миллионов гривен на ремонт 80 локомотивов. Соответствующий заказ выполнит Днепропетровский тепловозоремонтный завод.

Об этом сообщил член правления УЗ Франтишек Буреш, передает пресс-служба компании.

«В частности, в текущем году Укрзализныця запланировала отдать ДТРЗ для ремонта 80 локомотивов (магистральных и маневровых) на общую сумму 850 млн грн. Завод должен улучшить свою производственную логистику и рабочую деятельность для поддержания его конкурентоспособности на рынке», – сообщил Буреш.

Также УЗ планирует в течение 2020 года развивать собственное производство и загрузить работой собственные ремонтные заводы.

Соответствующее решение УЗ приняли после того, как президент Украины Владимир Зеленский вмешался в конфликт между Укрзализныцей и «Крюковским вагоностроительным заводом». В частности, президент заставил министра инфраструктуры пообещать, что Укрзализныця закажет у завода 90 новых пассажирских вагонов и новые дизельные поезда.

По материалам hromadske.tv
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