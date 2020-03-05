За несколько месяцев через е-кабинет застройщика ввели 1400 объектов - Федоров

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За несколько месяцев работы электронного кабинета застройщика в Украине ввели 1400 объектов недвижимости.
Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на выездном заседании Кабинета министров Украины.
“1400 уже объектов введено за несколько месяцев, уже завершили строительство 858 объектов и сообщили об этом государство”, – заявил Федоров.
По его словам, за это время застройщикам не отказали ни разу.
Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить административные электронные услуги для строительства объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) за 2-3 месяца.
13 декабря 2019 года в Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).
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