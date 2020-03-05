0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

За несколько месяцев через е-кабинет застройщика ввели 1400 объектов - Федоров

За несколько месяцев через е-кабинет застройщика ввели 1400 объектов - Федоров

За несколько месяцев работы электронного кабинета застройщика в Украине ввели 1400 объектов недвижимости.

Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на выездном заседании Кабинета министров Украины.

“1400 уже объектов введено за несколько месяцев, уже завершили строительство 858 объектов и сообщили об этом государство”, – заявил Федоров.

По его словам, за это время застройщикам не отказали ни разу.

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить административные электронные услуги для строительства объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) за 2-3 месяца.

13 декабря 2019 года в Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.