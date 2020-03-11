ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов

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Харьковский тракторный завод (ХТЗ), входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, продемонстрировал рост всех бизнес-показателей по итогам 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ХТЗ.
В компании отмечают, что в 2019 году здесь произвели 585 единиц техники, что на 12% больше, чем годом ранее, а количество реализованных тракторов разных модификаций составило 638 единиц – на 16% больше показателя 2018 года.
Выручка ХТЗ, выведенного из кризиса Александром Ярославским, по итогам 2019 года выросла на 22% в сравнении с предыдущим годом, и составила почти 800 млн грн.
В 2020 году лидер украинского сельхозмашиностроения планирует увеличить объемы производства на 10% по сравнению с 2019 годом, а выручку – на 20%.
“Прошлый год стал для предприятия годом интенсивного обновления и модернизации. На заводе постепенно проводят реновацию цехов, закупают и апробируют новое современное оборудование. Была установлена новая линия химико-термической обработки металлов от компании Ipsen (США, Германия), что значительно повысило качество термической обработки деталей, а в текущем году уже запущен в работу новый участок механической обработки деталей”, – говорится на сайте завода.
Сообщается также, что существенное обновление завода, где теперь используется передовое технологическое оборудование немецкого, японского и американского производства, позволило конструкторскому бюро ХТЗ предложить покупателям новые решения, а также существенно осовременить технику своего производства: обновления получили модели гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колёсного ХТЗ-150К-09.172.10 и ХТЗ-248К.20.
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