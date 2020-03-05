Шевченко: Украинцы доверили Укргазбанку уже 3,3 млрд грн сбережений на улучшение экологии

Благодаря ЭКОдепозиту Укргазбанка, средства которого направляются исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды, уже более 3,3 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины. В частности, наиболее экологически сознательные вкладчики живут в столице, Черкасской и Полтавской областях.

В конце прошлого года мы запустили экологический продукт «Экодепозит», который направляет размещенные на нем средства исключительно на финансирование «зеленых» проектов. И программа сразу получила большую популярность: за первый месяц от запуска эко-депозита мы привлекли 1,3 млрд грн. А сейчас – уже 3,3 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины. Эти цифры говорят о том, что наши граждане становятся экологически сознательными

отметил Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

Учитывая то, что каждый вкладчик, открывая ЭКОдепозит, делает реальный вклад в эко-модернизации страны, размещенных средств в настоящее время уже достаточно для финансирования почти 80 энергоэффективных проектов. А это – ежегодное сокращение выбросов СО2 на 95,5 тыс. тонн, выработка на 135,3 млн кВт*ч в год больше «зеленой» электроэнергии для потребностей более 54 тыс. украинских семей, а также замещение использования ископаемого топлива на 109,4 тыс. Гкал для отопления более 32 тыс. квартир.

Подробнее с условиями ЭКОдепозита можно ознакомиться здесь.