Шевченко: Украинцы доверили Укргазбанку уже 3,3 млрд грн сбережений на улучшение экологии

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Благодаря ЭКОдепозиту Укргазбанка, средства которого направляются исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды, уже более 3,3 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины. В частности, наиболее экологически сознательные вкладчики живут в столице, Черкасской и Полтавской областях.
В конце прошлого года мы запустили экологический продукт «Экодепозит», который направляет размещенные на нем средства исключительно на финансирование «зеленых» проектов. И программа сразу получила большую популярность: за первый месяц от запуска эко-депозита мы привлекли 1,3 млрд грн. А сейчас – уже 3,3 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины. Эти цифры говорят о том, что наши граждане становятся экологически сознательными
отметил Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко
Учитывая то, что каждый вкладчик, открывая ЭКОдепозит, делает реальный вклад в эко-модернизации страны, размещенных средств в настоящее время уже достаточно для финансирования почти 80 энергоэффективных проектов. А это – ежегодное сокращение выбросов СО2 на 95,5 тыс. тонн, выработка на 135,3 млн кВт*ч в год больше «зеленой» электроэнергии для потребностей более 54 тыс. украинских семей, а также замещение использования ископаемого топлива на 109,4 тыс. Гкал для отопления более 32 тыс. квартир.
Подробнее с условиями ЭКОдепозита можно ознакомиться здесь.
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