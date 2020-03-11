Tag Heuer выпустила новое поколение умных швейцарских часов премиум-класса (фото)

Швейцарская часовая компания Tag Heuer представила новую модель фирменных умных часов, история которых началась ещё в 2015-м. В отличие от предшественника, новинка под названием Connected Wear OS больше напоминает классический аксессуар, чем высокотехнологичный гаджет.

По сравнению с предыдущей моделью гаджет лишился возможности замены отдельных модулей, но его 45-миллиметровый корпус, изготовленный из нержавеющей стали и титана, стал тоньше. Connected Wear OS оснащены 1,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселей. «Сердцем» часов стала мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 3100, сменившая процессоры Intel, использовавшиеся в двух предшествующих поколениях устройств. За автономность умных часов отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 430 мАч.



Фото: The Verge

Новинка оснащена набором датчиков для мониторинга разных типов физической активности, включая бег, езду на велосипеде и даже гольф. С помощью мобильного приложения собранные данные можно передавать в такие сервисы, как Strava, Apple Health или Google Fit.



Фото: The Verge

По заявлению производителя, по количеству функций Tag Heuer Connected Wear OS конкурируют с Apple Watch и Fitbit Versa 2, но при этом выигрывают у них в дизайне за счёт сходства с механическими часами. Примечательно, что гаджет не имеет возможности подключения к интернету — в компании считают, что соответствующие антенны сделали бы часы слишком толстыми.

Новые Connected Wear OS уже доступны на сайте производителя в комплекте с различными вариантами ремешков по цене от $1800 до $2350.