НБУ определил особо важные платежные системы

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Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.
«Распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для приведения деятельности значимых платежных систем, которые занимают значительную долю на рынке, в соответствие с международными стандартами оверсайта», – сообщает регулятор.
Результаты мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году свидетельствуют о следующем:
Таким образом, в важные платежные системы вошли: “Финансовый мир”, ООО “Украинская платежная система”; MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. США; City 24, ООО “Финансовая Компания “Феникс”; Flashpay, АО “Банк Фамильный”; RIA, Continental Exchange Solutions Inc, США.; Intelexpress, АО Микрофинансовая организация “Интелэкспресс”, Грузия.
К платежным организациям платежных систем, вошедшим в категории важности, Нацбанк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечение киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности.
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