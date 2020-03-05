НБУ определил особо важные платежные системы

Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

«Распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для приведения деятельности значимых платежных систем, которые занимают значительную долю на рынке, в соответствие с международными стандартами оверсайта», – сообщает регулятор.

Результаты мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году свидетельствуют о следующем:

Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей ( СЭП ) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом. Статус социально важных платежных систем подтвердили 5 платежных систем: MasterCard, MasterCard International Incorporated, США ; Visa, Visa International Service Association, США ; Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS , Франция; Forpost (на сегодня – NovaPay), ООО “Пост Финанс”; “Почтовый перевод”, ПАО “Укрпочта”.

В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система “Интерпейсервис” ( ПАО “Запорожсвязьсервис”) утратила статус важной платежной системы. В то же время в эту категорию вошла платежная система Flashpay ( ЧАО “Банк Фамильный”).

Таким образом, в важные платежные системы вошли: “Финансовый мир”, ООО “Украинская платежная система”; MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. США; City 24, ООО “Финансовая Компания “Феникс”; Flashpay, АО “Банк Фамильный”; RIA, Continental Exchange Solutions Inc, США.; Intelexpress, АО Микрофинансовая организация “Интелэкспресс”, Грузия.

К платежным организациям платежных систем, вошедшим в категории важности, Нацбанк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечение киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности.