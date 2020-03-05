😷 В Кабмине рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленную работу

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МЭРТ рекомендует работодателям максимально обеспечить использование дистанционной формы труда или гибкого режима рабочего времени.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“С целью правильного применения законодательства о труде во время действия карантинных мероприятий, обращаем внимание, что случаи отстранения работника от работы четко определены законодательством (статья 46 Кодекса законов о труде Украины). Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия”, – говорится в сообщении.
Как указано, отсутствие сотрудника на работе в связи с временной утратой трудоспособности, болезнью, что подтверждается соответствующими документами, не может быть основанием для увольнения или отстранения такого работника.
А предоставление работником выданного в установленном порядке листа нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Что предлагают в министерстве:
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