😷 В Кабмине рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удаленную работу

МЭРТ рекомендует работодателям максимально обеспечить использование дистанционной формы труда или гибкого режима рабочего времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“С целью правильного применения законодательства о труде во время действия карантинных мероприятий, обращаем внимание, что случаи отстранения работника от работы четко определены законодательством (статья 46 Кодекса законов о труде Украины). Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия”, – говорится в сообщении.

Как указано, отсутствие сотрудника на работе в связи с временной утратой трудоспособности, болезнью, что подтверждается соответствующими документами, не может быть основанием для увольнения или отстранения такого работника.

А предоставление работником выданного в установленном порядке листа нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Что предлагают в министерстве:

по возможности, максимально обеспечить использование дистанционной формы труда и (или) гибкого режима рабочего времени (в т.ч. и для уменьшения скопления людей в “часы пик”);

вводить режим работы на условиях сокращенного и неполного рабочего времени с учетом требований, определенных законодательством;

максимально способствовать реализации права работников на получение, по их просьбе, оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых работникам в обязательном порядке, и отпусков без сохранения заработной платы, которые предоставляются по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством;

обеспечить работников антисептическими и дезинфицирующими средствами и проинформировать о профилактических мерах, размещенных на официальном сайте Министерства охраны здоровья Украины.

Справка Finance.ua:

По состоянию на утро 13 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS -CoV-2 в мире составляет 128 343 человека.

От болезни излечилось уже 68 324 пациента.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4 720 человек.

В Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID -19.

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