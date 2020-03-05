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😷Румыния ввела ограничения на границе из-за коронавируса

&#128567;Румыния ввела ограничения на границе из-за коронавируса

Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. При въезде в страну из зоны риска, людей будут направлять представителям Министерства здравоохранения Румынии для проверки в карантине в течение 7 дней.

Отмечается, что в случае отказа, людей не будут пропускать на территорию Румынии и будут возвращать обратно. Украина пока не входит в зону риска.

По материалам РБК-Украина
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