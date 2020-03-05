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Возрожденный Ford Bronco на электротяге будет стоить от $185 000 (видео)

Возрожденный Ford Bronco на электротяге будет стоить от $185 000 (видео)

Компания Zero Labs под девизом “Прошлое, переделанное на завтра“ предложила дать новую жизнь полюбившемуся внедорожнику. Батарея мощностью 70 кВт-ч будет обеспечивать дальность поездки 305 км на одной зарядке. Американская компания Zero Labs электрифицировала Ford Bronco, сообщает insideevs.

Ford Bronco – большой рамный внедорожник компании Ford, который с некоторыми изменениями выпускался с 1966 по 1996 год. Автомобиль был мощным, отличался прекрасной проходимостью и был особенно любим публикой. Американская компания Zero Labs, которая руководствуется девизом “Прошлое, переделанное на завтра“, предложила не расставаться с полюбившимся внедорожником. Компания взялась перевести этого представителя автомобильной классики на электрическую тягу.

Для выполнения этой задачи была создана специальная платформа с электрическим шасси 2,0, которая обеспечивает независимую подвеску Bronco с четырьмя поворотами, а также дает возможность выбрать установку с двумя двигателями, которые вместе дадут ему 600 лошадиных сил.

Аккумуляторная батарея мощностью 70 кВт-ч будет обеспечивать дальность поездки 305 км на одной зарядке. Корпус может быть как родным, так и карбоновым. Более 1000 новых деталей понадобились для модернизации авто.

Всего собираются выпустить 35-40 единиц таких электрических внедорожников. Цена одного автомобиля будет начинаться от 185 тысяч долларов. Предполагается, что на такую цену найдутся или коллекционеры, или очень верные ценители Ford Bronco.

По материалам bigmir.net
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