Агропроизводители обеспокоены возможным закрытием портов и грузовых пунктов пропуска

Украинская зерновая ассоциация заявляет, что возможное закрытие зерновых пунктов пропуска и морских портов приведет к панике на рынке, падению цен на внутреннем рынке зерна и потере доверия к украинским контрагентам.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

“Ассоциация выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавним заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о закрытии большинства пограничных пунктов пропуска на границе Украины (из 219 пунктов будут работать всего 49), в частности возможностью закрытия зерновых пунктов пропуска, в том числе и морских портов.

…Нет оснований для такого ограничения, поскольку пока не зафиксированы пути передачи коронавируса через зерновые и масличные культуры”, – говорится в сообщении.

УЗА обращает внимание правительства на то, что закрытие портов для экспорта украинских зерновых является административным ограничением, которое негативно повлияет на объемы экспорта (Украина должна еще экспортировать около 20 млн. тонн зерновых или 30% от прогнозируемого объема экспорта). Остановка экспорта зерновых уменьшит объемы валютной выручки, ухудшит стабильность финансовой системы и значительно уменьшит доходы бюджета страны.

УЗА обратилась к премьер-министру с просьбой не допустить остановки экспорта зерновых и масличных культур из Украины.