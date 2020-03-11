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😷 Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)

&#128567; Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)

Одесский окружной административный суд обнародовал инфографику относительно отпусков во время карантина.

Право на отпуск во время карантина имеют лица, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет:

  • мать/отец/дедушка/бабушка;
  • другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком;
  • лицо, усыновившее ребенка;
  • один из приемных родителей/родителей-воспитателей;
  • лицо, взявшее под опеку ребенка.

Важно: отпуск на время карантина – без сохранения заработной платы, то есть он не оплачивается.

Для получения такого отпуска надо:

  • подать заявление о предоставлении отпуска;
  • приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Основания для предоставления отпуска: период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально. Документами, которые подтверждают, для работников, которые хотят оформить отпуск без сохранения зарплаты, могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Срок, на который предоставляется отпуск, зависит от периода объявления карантина на соответствующей территории. Он может быть продолжен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

На период объявления карантина граждане могут воспользоваться иными правами и гарантиями:

  • использовать ежегодный отпуск или дополнительный социальный, если есть такое право;
  • оформить в медицинском учреждении листок нетрудоспособности, который оплачивается в установленном порядке, если ребенок во время карантина заболел;
  • работать на условиях неполного рабочего дня, согласно ст. 56 КЗоТ;
  • получить отпуск без сохранения зарплаты, который предоставляется по соглашению сторон сроком на 15 дней (ст. 26 ЗУ №504).
По материалам Finance.UA
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