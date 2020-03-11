😷 Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)

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Одесский окружной административный суд обнародовал инфографику относительно отпусков во время карантина.
Право на отпуск во время карантина имеют лица, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет:
Важно: отпуск на время карантина – без сохранения заработной платы, то есть он не оплачивается.
Для получения такого отпуска надо:
Основания для предоставления отпуска: период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально. Документами, которые подтверждают, для работников, которые хотят оформить отпуск без сохранения зарплаты, могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.
Срок, на который предоставляется отпуск, зависит от периода объявления карантина на соответствующей территории. Он может быть продолжен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.
На период объявления карантина граждане могут воспользоваться иными правами и гарантиями:
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