😷 Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)

Одесский окружной административный суд обнародовал инфографику относительно отпусков во время карантина.

Право на отпуск во время карантина имеют лица, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет:

мать/отец/дедушка/бабушка;

другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицо, усыновившее ребенка;

один из приемных родителей/родителей-воспитателей;

лицо, взявшее под опеку ребенка.

Важно: отпуск на время карантина – без сохранения заработной платы, то есть он не оплачивается.

Для получения такого отпуска надо:

подать заявление о предоставлении отпуска;

приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Основания для предоставления отпуска: период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально. Документами, которые подтверждают, для работников, которые хотят оформить отпуск без сохранения зарплаты, могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Срок, на который предоставляется отпуск, зависит от периода объявления карантина на соответствующей территории. Он может быть продолжен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

На период объявления карантина граждане могут воспользоваться иными правами и гарантиями:

использовать ежегодный отпуск или дополнительный социальный, если есть такое право;

оформить в медицинском учреждении листок нетрудоспособности, который оплачивается в установленном порядке, если ребенок во время карантина заболел;

работать на условиях неполного рабочего дня, согласно ст. 56 КЗоТ;