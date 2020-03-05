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В НБУ сообщили, есть ли отток депозитов в банках

В НБУ сообщили, есть ли отток депозитов в банках

Национальный банк не фиксирует изменений в депозитных портфелях банков и отмечает, что ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривен в национальной валюте и 9 миллиардов долларов в иностранной.

Об этом сообщило правление НБУ в ходе брифинга по решениям в монетарной политике.

“Пока мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков, в случае если такой процесс начнется, мы будем поддерживать банки ликвидностью в рамках наших инструментов”, – заявил председатель правления НБУ Яков Смолий.

“На сегодня банковская система сверхликвидна ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривен в национальной валюте и 9 миллиардов долларов. Это вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос, по снятию депозитов, если он будет”, – подчеркнул заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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По материалам Економічна Правда
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