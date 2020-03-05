В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума

Министерство социальной политики совместно с депутатами Верховной Рады собирается в ближайшее время пересмотреть подходы к формированию прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс служба министерства.

“Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума”, – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум – это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому перерасчету и необходимости изыскания дополнительных резервов.

С целью обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составлял в 2014 году 1176 гривен.

В 2015 году – 1330 гривен.

В 2016 году 1544 гривны.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2020 года – 2027 грн; с 1 июля – 2118 грн; с 1 декабря – 2189 грн.

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