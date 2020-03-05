В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума

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Министерство социальной политики совместно с депутатами Верховной Рады собирается в ближайшее время пересмотреть подходы к формированию прожиточного минимума.
Об этом сообщает пресс служба министерства.
“Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума”, – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, прожиточный минимум – это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому перерасчету и необходимости изыскания дополнительных резервов.
С целью обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.
Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год.
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