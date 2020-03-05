До конца года на всех станциях и тоннелях киевского метро появится скоростной мобильный интернет 4G - КГГА

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Сегодня депутаты Киевского городского совета утвердили механизмы для запуска 4G в метро. Теперь мобильные операторы смогут запустить 4G на всех станциях и тоннелях киевского метрополитена, а интернет-провайдеры – развивать свои сети в столице.
Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает пресс-служба КГГА.
«Это долгожданное событие для киевлян. Теперь мы сможем строить систему сервисов, связанных с современным городом, потому что наконец получим скоростной интернет», – пояснил Максим Бахматов.
Сроки запуска 4G в метро:
Согласно решению Киевсовета, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 Закона Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей».
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