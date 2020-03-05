До конца года на всех станциях и тоннелях киевского метро появится скоростной мобильный интернет 4G - КГГА

Сегодня депутаты Киевского городского совета утвердили механизмы для запуска 4G в метро. Теперь мобильные операторы смогут запустить 4G на всех станциях и тоннелях киевского метрополитена, а интернет-провайдеры – развивать свои сети в столице.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает пресс-служба КГГА.

«Это долгожданное событие для киевлян. Теперь мы сможем строить систему сервисов, связанных с современным городом, потому что наконец получим скоростной интернет», – пояснил Максим Бахматов.

Сроки запуска 4G в метро:

с 5 марта 4G заработал на станции метро «Академгородок»;

еще на 8 станциях метро операторы планируют запустить 4G в течение первого полугодия;

на всех станциях – до конца 2020 года.

Согласно решению Киевсовета, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 Закона Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей».

Справка Finance.ua:

Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫