😷 Коронавирус: что следует знать тем, кто собрался в путешествие по Европе

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Новый коронавирус спутал планы путешественников во всем мире. Кого-то пандемия застала в пути, кому-то пришлось перенести поездку или отменить вовсе.
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сегодня опубликовало официальную статистику инфицирования, согласно данным МИД ФРГ на утро 12 марта.
Число зараженных:
Число умерших: в мире – 4647, в Китае – 3161, в Италии – 827, в Германии – 3.
Как видим, коронавирус разбушевался во многих странах, поэтому при планировании поездки в определенную страну нужно основательно подготовиться. Следует разузнать ситуацию с вирусом в соответствующем пункте назначения. Такая информация ежедневно обновляется на сайте МИД.
В Италию не рекомендуется отправляться вовсе. Вся страна – сплошная зона риска инфицирования. Предприняты беспрецедентные меры – закрыты учебные заведения, большинство государственных учреждений, не работают магазины (кроме продовольственных и аптек). Футбольные матчи проводятся без зрителей, а все массовые мероприятия отменены.
Австрия закрыла въезд в страну для туристов из Италии. Разрешен только транзит после измерения температуры тела на пограничном пункте. Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение с Италией. Все поезда останавливаются в Филлахе или Инсбруке.
Швейцария. В приграничном с Италией кантоне Тичино закрыты девять небольших пограничных перехода.
Словения на всей протяженности границы с Италией (232 км) впускает только грузовой автотранспорт.
Часть Франции объявлена зоной риска. Институт им. Роберта Коха не рекомендует посещать восточные французские регионы Эльзас, Лотарингию и Шампань-Арденны.
Венгрия запретила въезд из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана – иностранцев из этих стран в Венгрию не пускают. Также в стране закрыли университеты и запретили проводить мероприятия в помещениях, если количество людей превышает 100, и мероприятия на свежем воздухе, если людей более 500.
Чехия с 10 марта 18:00 запретила театральные, музыкальные, кино-, спортивные, религиозные и художественные представления с участием более 100 человек, а также запрещено посещение больниц (за исключением детского или родильного отделения), домов престарелых и хосписов.
Польша, помимо закрытия учебных заведений, также ввела проверку состояния здоровья на своих пограничных переходах с Германией, Чехией, Литвой, Белоруссией, Россией и Украиной.
В остальных европейских странах жестких ограничений для туристов пока нет. Однако, на ближайший месяц желательно дальних путешествий не планировать.
Напомним, правительство США с 13 марта запретило въезд для европейцев на месяц. А в Израиле просят туристов покинуть страну. Въезд пока разрешен, но с условием пребывания на двухнедельном карантине.
Гражданам Украины, попавшим за границей в чрезвычайную ситуацию, в случае угрозы их жизни и здоровью рекомендовано безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail – cons_or@mfa.gov.ua.
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