0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — Зеленский

Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — Зеленский

Украина сделает все, чтобы продолжить сотрудничать с МВФ. Это поможет нашей стране заручиться доверием инвесторов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба президента.

“Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем“, — заявил Президент. Зеленский рассказал, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский делает все, чтобы соглашение с МВФ было подписано как можно скорее.
Также Президент напомнил, что над законом, запрещающим возврат банков бывшим владельцам, ведется активная работа.

“Не только Офис президента, не только Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов — они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта“, — сказал Зеленский. В то же время Президент не уверен, что этот закон будет правильным с точки зрения Конституции.

“Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают“, — заявил Зеленский. Президент также пообещал, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.