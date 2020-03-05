Межбанк: доллар взлетает из-за коронавируса

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Четверг будет чрезвычайно интересным и напряженным днем на валютном рынке.
С одной стороны – все клиенты, банки и население взбудоражены последним взлетами котировок на межбанке. Опять пошли возгласы “о долларе по 30 гривен” и теперь “под соусом” коронавируса. Оживились “всепропальщики”. НБУ продавал вчера валюту фактически весь день и продал порядка $350 млн. Это сбило ажиотаж лишь частично.За день курс все равно вырос с 25,535/25,555 гривен до 25,72/25,75. Наличный рынок решил пойти еще дальше и заработать на панике по максимуму. Часть обменок продавала доллар по 26,90-27 гривен.
Давление на гривну связано как с покупками валюты иностранцами, которые частично выходят из наших облигаций на фоне роста спроса со стороны импортеров (на опасениях роста курса) при придерживании ее экспортерами (хотят максимально дорого ее продать на пике ажиотажа). Основные пожары гасит НБУ своими интервенциями.
Наступило время спекулянтов, которые играют как на повышение на межбанке, так и на игру между курсами безналичного и наличного рынка. Мы еще раз напоминаем нашим читателям, что в такой ситуации проигрывают паникеры.Доллар по 40 и потом откат котировок мы все еще хорошо помним.
С другой стороны – сегодня НБУ огласит свое решение по учетной ставке, что влияет на рынок ОВГЗ, рынок депозитов населения, ресурсный межбанк и т.д. Наше мнение – в такой ситуации с курсом, угрозами стагнации экономики как в мире, так и в Украине из-за корановируса и реального уровня инфляции в стране – снижать ставку дальше сейчас нельзя. в лучшем случае – ее надо сохранять на тех же 11% годовых или даже поднять на 0,5-1 %. Дальнейшее снижение в этих условиях опасно оттоком вкладов населения и выходом излишней ликвидности опять на валютный рынок.
Пока «идеальный шторм» продолжается, а спекулянты на нем активно зарабатывают.
На сегодня мы прогнозируем:
1) продолжение давления на гривну со стороны иностранцев, выходящих из ОВГЗ;
2) продолжение активного спроса на валюту со стороны импортеров, которые на опасениях дальнейшего роста курса стараются оперативно закрыть свои текущие валютные обязательства при придерживании валюты экспортерами;
3) рост спекулятивных атак на гривну с активной раскачкой как доллара, так и евро как на наличном,так и на безналичном рынках;
4) необходимость продолжения выходов НБУ с продажей доллара для сдерживания ажиотажа. На момент написания статьи – регулятор уже объявил аукцион по продаже $200 млн с подачей заявок до 10:30. Скорее всего- это не последняя интервенция Нацбанка на сегодня;
5) частые смены ценников обменок с реакцией на валютные качели межбанка и большим уровнем спреда в пределах до 40 копеек-1 гривны по доллару и 60 копеек -1,2 гривны по евро.
Мы также как и вчера – по-прежнему уверены в том, что пока Нацбанк в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 гривен.
По нашим прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $350-400 млн при заключении до 750 сделок с широким коридором по доллару в пределах 25,60-26 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,72 / 25,75
евро – 29,08 / 29,12
российский рубль – 0,3552 / 0,3558
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