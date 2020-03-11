Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% больше

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В 2020 году девелоперы на создание новых жилых комплексов будут тратить на 15-20% больше.
Об этом рассказала руководитель по развитию проектов Citex Development Дарья Бедя.
Эксперт рассказала, что сегодня девелоперы подходят более серьезно к разработке идеи новых жилых комплексов. Это происходит из-за разрыва между спросом и предложением, который составляет около 40%. Прежде всего застройщики уделяют внимание разработке концепции будущего ЖК, созданию современной инфраструктуры, разработке рекреационных возможностей. Также в строительстве сегодня активно используют технологии, которые помогают экономить энергию.
“Кроме этого многие компании радикально пересмотрели свои маркетинговые стратегии, с акцентом на подготовке максимальной информации о будущем жилом комплексе, работой с местными жителями и общественными организациями. Также застройщики повсеместно выделяют средства на благоустройство территории, выходящей за рамки пятна застройки“, – подчеркнула Дарья Бедя.
Эксперт рассказала, что большинство застройщиков ограничиваются обустройством пешеходных зон, заменой освещения, установкой лавочек, высадкой зеленых насаждений. “Вместе с тем строительство около 30% проектов предусматривает более значительные траты застройщиков, например, на создание дополнительных парковок для всех жителей района застройки, ремонт общественных зон, таких, как парки, скверы, набережные и др.“, – рассказала Дарья Бедя.
Многие девелоперы сегодня объединяют усилия, чтобы сэкономить затраты на строительство. “Если в 2019 году количество “партнерских“ проектов составляло не более 10% от всего количества строящихся объектов, то уже в этом году эта цифра может вырасти до 12-17%. А в 2021-2022 гг. количество партнерских проектов может превысить 20% от всего строящегося объема жилья“, – отметила Дарья Бедя.
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