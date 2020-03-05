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КГС намерен привлечь 2 млрд грн для достройки домов Укрбуда

КГС намерен привлечь 2 млрд грн для достройки домов Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой проводит переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент компании Игорь Кушнир.

«Вероятнее всего, ипотечное учреждение просто выкупит эти квартиры и предоставит нам финансирование», — говорит Кушнир. По его словам, суммарно в домах Укрбуда находится около 1,5 млн кв м жилья, из которых строительные работы начаты в 900 тыс. кв м. Оставшееся жилье пока не строится, и квартиры в этих домах не продавались, рассказывает Игорь Кушнир. Средств от их продажи достаточно, чтобы достроить остальные объекты. «Но финансирование нам необходимо уже сейчас», — уточнил Кушнир.

Решение о том, что компания Киевгорстрой получит на баланс все 24 дома корпорации Укрбуд было принято в декабре прошлого года. Квартиры в комплексах Укрбуда приобрело около 13 тыс. инвесторов.

Киевгорстрой уже передал документы на ввод в эксплуатацию пяти жилых комплексов Укрбуда в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, но до смены менеджмента инспекции никакие решения не принимаются. «Сейчас в эксплуатацию не принимают никакие дома», — уточнил Кушнир.

Он также добавил, что крупные комплексы компании — Подол град и Чарівне місто перейдут на баланс последними из-за большого количества документации. Убытки при строительстве Подол града составят около 80 млн грн, уточнил Игорь Кушнир. «Киевгорстрой не является участником конфликтов между Минобороны и Укрбудом», — сообщил он.

По материалам НВ
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