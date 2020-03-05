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Украина - на третьем месте среди экспортеров агропродукции в ЕС

Украина - на третьем месте среди экспортеров агропродукции в ЕС

По объемам поставки агропродукции в ЕС в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 Украина заняла третье место в мире с показателем в 7,3 миллиарда евро.
Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики (ИАЭ).

“По данным ежемесячного мониторинга аграрной торговли, который осуществляет Европейская Комиссия, с декабря 2018 года по ноябрь 2019 Украина заняла третье место в списке крупнейших поставщиков продукции аграрного сектора в страны Евросоюза, экспортировав на сумму 7,3 млрд евро”, – говорится в сообщении.

Более 83% отечественных поставок в Европейский Союз составляют зерновые и масличные культуры, жиры и масла, остатки перерабатывающей промышленности. Характерным стал заметный рост экспорта отдельных видов животноводческой продукции (в количественном выражении), в частности: яиц – до 9,6 тыс. nонн (почти в 3,5 раза), меда – до 48 тыс. nонн (на 24%).

Отмечается, что в 2019 году отечественные экспортеры полностью закрыли квоты на мед (основную и дополнительную), яблочный и виноградный соки, сахар, ячменную крупу и муку, консервированные томаты (основную и дополнительную), обработанный крахмал, пшеницу, кукурузу (основную и дополнительную), мясо птицы, сливочное масло, обработанную продукцию из зерновых и крахмал.

По материалам УКРИНФОРМ
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