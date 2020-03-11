Андрей Попов: №1210 - аудиторское заключение становится обязательным

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В этой колонке хотел бы прокомментировать, как недавно принятый законопроект №1210 дополняет Налоговый кодекс Украины в части обязательного аудита финансовой отчетности и что это означает для украинских компаний. Начнем.
1.Аудиторское заключение становится частью документации по ТЦО
Законопроект №1210 расширяет состав документации по трансфертному ценообразованию (ст. 39.4.6 НК Украины), добавляя в неё копию аудиторского заключения (если прохождение аудита является обязательным для налогоплательщика).
“підпункт 39.4.6 доповнити пунктами “ї”, “й” та “к” такого змісту:
…
й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків)”
Таким образом, если украинская компания одновременно подпадает под категорию средних или крупных предприятий, или компаний общественного интереса, и при этом подпадает под ТЦО, данной компании критически важно пройти обязательный аудит за 2019 год.
Непрохождение обязательного аудита для такой компании может грозить не только санкциями по ст. 163-16 КУАП, о которых я ранее писал в другой статье, но и санкциями в сфере ТЦО за подачу неполной документации (без копии аудиторского заключения).
Напомню, что за неподачу документации по ТЦО (согласно ст. 120.3 и 120.4 НК), налогоплательщику грозит штраф в размере 3% от суммы контролируемых операций, по которым не подана документация, но не более 200 ПМТЛ на 1 января отчетного года за все контролируемые операции в соответствующем отчетном году. Для отчетного 2019 года, штраф составит 384 200 грн.
Отчет по ТЦО за 2019 год компаниям нужно подать не позднее 1 октября 2020 года. Таким образом, 1 октября можно условно считать вторым крайним сроком для прохождения обязательного аудита (в дополнении к 30 апреля и 1 июня по Закону о бухгалтерском учете).
2. Аудиторское заключение становится частью налоговой отчетности
После доработки Верховной Радой, проголосованный вариант законопроекта №1210 внес дополнения в ст. 46.2 НК, касающиеся подачи налоговой декларации.
По сути, фискальное значение обязательного аудита узаконено: аудиторское заключение официально становится частью налоговой отчетности.
До внесения изменений в ст. 46.2, оставалась некоторая неопределённость: срок подачи налоговой декларации никто не менял (60 календарных дней после отчетного года), тогда как сроком проведения обязательного аудита для разных видов компаний является 30 апреля или 1 июня.
Формально, после окончания аудита предприятие было не обязано отчитываться в ДФСУ по результатам аудита, в том числе по уточнениям в отчетности. Оставался также неурегулированным вопрос публикации отчетности вместе с аудиторским заключением (механизм контроля и санкций).
Законопроект №1210 урегулирует неопределенность, вводя обязательство предприятий подать контролирующему органу финансовую отчётность вместе с аудиторским заключением не позднее 10 июня года, следующего за отчетным:
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
Отмечу, что санкции за неподачу (несвоевременную подачу) отчетности вместе с аудиторским заключением регулируются ст. 120.1 НК Украины (также как и налоговой декларации), и они весьма умеренны: штраф 170 грн или 1 020 грн за повторное нарушение в течении года. В то же время, умеренность суммы штрафов не отменяет факта их наличия.
Андрей Попов, партнер Kreston GCG
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