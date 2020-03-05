Завершена ликвидация двух банков, связанных с окружением Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале завершил ликвидацию двух банков — ТК Кредит и Экспобанк.

«В феврале 2020 года завершилась ликвидация двух банков — ТК Кредит и Экспобанк. После внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований полномочия Фонда как ликвидатора этих банков прекращены», — говорится в сообщении Фонда.

Также в феврале были завершены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам БГ Банка и Легбанка. С начала процедуры вывода банков с рынка им было выплачено 270,8 млн грн и 111,9 млн грн соответственно.

Ликвидация банка Союз продлена на год — с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года включительно.

Банк ТК Кредит признан неплатежеспособным 9 февраля 2016 года из-за непрозрачности структуры собственности. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка НБУ принял 7 апреля 2016 года. По данным СМИ, реальным владельцем банка был Юрий Иванющенко, соратник беглого президента Виктора Януковича.

Решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии Экспобанка НБУ принял 22 января 2015 года. По данным ЭП, банк контролировал Сергей Арбузов, бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, сбежавший из Украины.