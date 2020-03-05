Количество публичных акционерных обществ в Украине стремительно уменьшается

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По состоянию на 1 марта 2020 года в Украине стало на 18,3% меньше публичных акционерных обществ, чем годом ранее.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
На 1 марта 2020 года в Украине насчитывалось 1388 публичных акционерных обществ, на 18,3% меньше, чем на 1 марта 2019 года. Также за указанный период количество государственных предприятий уменьшилось на 1,9% (до 3742), иностранных предприятий – на 1,1% (до 629), кредитных союзов – на 0,8% (до 1059), товарных бирж – на 0,5% (до 618).
Количество частных акционерных обществ за период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года увеличилось на 1,1% (до 5357), обществ с ограниченной ответственностью – на 6,4% (до 680 692), частных предприятий – на 0, 1% (до 200 342), фермерских хозяйств – на 2,8% (до 47 130), коммунальных предприятий – на 8,9% (до 14 156), кооперативов – на 2,0% (до 28 144), негосударственных пенсионных фондов – на 1,4% (до 75), объединений совладельцев многоквартирных домов – на 9,5% (до 33 094).
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