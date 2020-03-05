Стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США

Цена на нефть марки Brent с поставкой снизилась на 10,6%, а стоимость WTI – на 10,44%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

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По состоянию на 5:10 по киевскому времени цена за баррель Brent достигла 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 президент США Дональд Трамп объявил, что на любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, введен запрет сроком на 30 дней. Исключение сделано только для Великобритании.