0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 993 0

Стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США

Стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США

Цена на нефть марки Brent с поставкой снизилась на 10,6%, а стоимость WTI – на 10,44%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Читайте также: Нефть подешевела и обрушила биткоин
 
По состоянию на 5:10 по киевскому времени цена за баррель Brent достигла 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 президент США Дональд Трамп объявил, что на любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, введен запрет сроком на 30 дней. Исключение сделано только для Великобритании.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.