Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить

Несколько источников, знакомых с планами Ассоциации программного обеспечения для развлечений (ESA), подтвердили, что организация, ответственная за ежегодную Electronic Entertainment Expo (E3), вскоре отменит трехдневную выставку.

Как и в предыдущие годы, E3 2020 планировалось провести в начале июня как трехдневное мероприятие в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Но издатель инди-игр Devolver Digital опубликовал в Твиттере короткое сообщение: “Отмените свои рейсы на E3 и отели, все”. В то же время ESA не делала никаких заявлений о Е3 2020. Источник Arstechnica сказал, что они узнали новости об отмене E3 2020 “непосредственно от членов ESA” и что официальное публичное заявление по этому вопросу “должно было быть сегодня”. Почему именно мероприятие будет отменено, пока неясно.

В конце прошлого месяца ЕSА рассмотрело проблемы, связанные с распространением коронавируса и его воздействия на основные воздействия 2020 года во всем мире. После этого объявления креативные директора E3, компания по производству товаров и событий iam8bit, подали в отставку после пяти недель работы. Эта новость последовала за февральским объявлением о том, что давний сотрудник E3 Джефф Кейли не будет участвовать в выставке этого года.