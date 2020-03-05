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В Кабмине рассказали, как закрыли украинскую границу из-за коронавируса

В Кабмине рассказали, как закрыли украинскую границу из-за коронавируса

Из-за коронавируса на украинской границе оставили работать только 49 пунктов пропуска из 219. Внешний периметр государственной границы, а также территории аэропортов работают в особом режиме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер еще раз отметил, что Кабинет Министров ввел карантин во всех учебных заведениях страны (детские сады, школы, вузы) на три недели. Кроме того, установлено ограничение на проведение массовых мероприятий свыше 200 человек. Единственным исключением станут важные для государственности мероприятий — например, сессии Верховной Рады или областных советов. Он также рассказал, как будут тратиться 100 млн грн, которые выделил Кабмин. По его словам, государство будет закупать товары у производителей средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, халатов), чтобы обеспечить нынешний спрос и создать государственный запас на 3 месяца.

“Параллельно запрещен экспорт средств индивидуальной защиты, а для украинских производителей (их свыше 400) будет госзаказа на закрытие текущих нужд и создание запаса. После того, как будут закрыты внутренние потребности страны, мы вернем возможность экспортировать. Анализ показал, что значительно возрос экспорт таких средств. Это был необходимый шаг, чтобы оставить такие средства внутри страны и сбалансировать рынок”, — подчеркнул Шмыгаль, добавив — запрет на экспорт стартует 12 марта в 00:00 часов и продлится до 6 июля, если трехмесячный запас не будет создан раньше.

Глава правительства также выразил надежду, что к лету эпидемия пойдет на спад. “Вопрос в том, чтоб как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от вируса. Но критическую роль играет ответственность и самоорганизация населения. Правительство не может влиять на стихийные вещи — стихийные рынки, часы пик в метро. Это относится к самоорганизации населения”, — заявил премьер-министр.

По материалам Дело
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