В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027

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В Верховной Раде опубликовано финансово-экономическое обоснование к законопроекту президента Владимира Зеленского №3196 “О внесении изменений в закон Украины “О Службе безопасности Украины”. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Так, в документе отмечается, что потребность Службы безопасности Украины на 2021-2027 годы включает в себя приведение штатной численности СБУ в соответствие с установленными нормами проектом закона “О внесении изменений в ЗУ “О Службе безопасности Украины” и осуществление всех социальных выплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.
Согласно разъяснению, на деятельность СБУ предлагается предусмотреть такие расходы:
в 2021 году – всего необходимо 20 863 139,2 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 8 907 331,4 тыс. гривен;
в 2022 году – 31 313 027,0 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 19 357 219,2 тыс. гривен;
в 2023 году – 26 797 135,4 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 14 841 327,6 тыс. гривен;
в 2024 году – 29 446 193,5 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 17 490 385,7 тыс. гривен;
в 2025 году – 31 601 190,4 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 19 645 382,6 тыс. гривен;
в 2026 году – 33 634 849,1 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 21 679 041,3 тыс. гривен;
в 2027 году – 34 814 513,2 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование – 22 858 705,4 тыс. гривен.
Кроме того, в разъяснении подчеркивается, что в 2022 году при условии вступления в силу новой редакции ЗУ “О Службе безопасности Украины” и в связи с началом комплектования ведомства сотрудниками, которым присвоены специальные звания и выразившими согласие перейти на службу сотрудников СБУ, выплачивается выходное пособие при увольнении с военной службы в размере 6 526 070,2 тыс. грн.
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