Paid Traffic Day: все, что нужно знать о платном трафике в 2020!

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Как не «сливать» бюджет, что лучше таргетинг или контекстная реклама, как разобраться во всех рекламных инструментах и понять, какие работают лучше? Если вы хотите эффективно продвигать в интернете товары и услуги, у вас точно возникает множество вопросов.
Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts собрала лучших специалистов своего дела, чтобы они рассказали вам всё о таргетированной и контекстной рекламе на бесплатной онлайн-конференции Paid Traffic Day.
Когда и где пройдет конференция? 20 марта с 10:00 до 18:00 (по Киеву).
И вам даже не нужно никуда идти, конференция пройдет онлайн на сайте WebPromoExperts!
Что такое Paid Traffic Day?
И еще одно нововведение — “круглый стол”, где спикеры будут отвечать на ваши вопросы и обсуждать главные тренды в рекламе на 2020 год.
Такую дискуссию точно нельзя пропустить! Вопросы для спикеров вы можете оставлять на сайте уже сейчас.
Что в программе?
Вы услышите доклады от Сергея Вовка (Google), Влада Богуцкого (EVA), Инны Поник (Vodafone Ukraine), Марии Голуб (Netpeak Agency), Алексея Мамонтова (Inweb), Людмилы Беглоян (UAMASTER) и других практикующих экспертов.
На конференции вы:
Кому будет полезна конференция Paid Traffic Day?
Эта конференция именно для вас, если вы PPC-специалист, интернет-маркетолог, таргетолог, который хочет научится правильно анализировать и масштабировать результаты рекламных кампании, или же вы владелец бизнеса, который хочет держать под контролем все процессы.
Участие бесплатное, вам только лишь нужно зарегистрироваться!
Также, вы можете приобрести запись и пересмотреть доклады в любое удобное для вас время. Кроме этого, в подарок вы получите запись прошедшей PPC Day!
Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, WebPromo,
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