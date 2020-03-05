Александр Рубля: новый Кабмин. Что это значит для Украины и бюджета?

4 марта Верховная Рада Украины приняла отставку экс-премьера Алексея Гончарука и его правительства. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, занимавший должность вице-премьера и министра по развитию общин и территорий. В своих креслах остались лишь вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Среди экспертов уже высказаны мнения о том, что назначение нового Кабмина прошло с нарушениями Конституции и Регламента Верховной Рады – Дениса Шмыгаля и кандидатов в министры и вице-премьеры не заслушали на фракциях и проголосовали «пакетом». Так были ли нарушения на самом деле?

Конституция Украины, закон о Кабинете Министров и Регламент Верховной Рады регулируют процедуру назначения Кабмина, которая является неодинаковой по отношению к разным его членам: премьер, министры обороны и иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению Президента, остальные члены Кабмина – Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Законодательство также предусматривает возможность для депутатских фракций пригласить кандидатов на свое заседание, задать им вопросы, после чего они смогут более предметно определиться с голосованием за них на пленарном заседании.

Причем если в отношении кандидата в премьеры закон устанавливает обязанность последнего явиться на фракцию, то в отношении кандидатов в министры и вице-премьеры употребляется формулировка «могут встречаться и отвечать на вопросы», т.е. фактически по желанию.

Поэтому нарушения процедуры по этим основаниям можно констатировать лишь в том случае, если какая-либо из фракций до голосования официально приглашала Дениса Шмыгаля к себе «на собеседование», а он такое приглашение проигнорировал. Что касается голосования за весь состав Кабмина «пакетом», то такая процедура предусмотрена законом о Кабмине, поэтому не является нарушением.

Новое правительство уже заявило о работе над внесением изменений в бюджет, которые, по словам Шмыгаля, должны реализовать социальную ответственность власти. Одним из ключевых задач для своей команды министров Денис Шмыгаль называет пересмотр пенсионных выплат простым украинцам и погашение задолженности по зарплатам шахтеров.

Ранее теперь уже премьер-министр предлагал пересмотр бюджета за счет уменьшения зарплат и премий чиновников. Варианты реализации планов нового правительства содержатся в программе основных направлений и приоритетов партии «Слуга народа», которую премьер обещает презентовать в ближайшее время. Согласно статье 11 закона о Кабмине, у него есть месяц на подготовку программы деятельности и представление ее в Раду на утверждение.

В планах обновленного Кабмина также «усиление экономического блока» и продолжение развития реформы децентрализации, программы «Большая стройка», доступных кредитов и курса на диджитализацию. Стимулирование внутреннего спроса и введение элементов умеренного протекционизма будут ведущими драйверами совершенствования экономической политики.

Но амбициозные заявления пока что не подкреплены конкретными шагами. Еще более странными эти заявления выглядят на фоне того, что после первой волны назначений ключевые для экономики кресла – министров экономического развития, энергетики и сельского хозяйства – остались пустыми. Позже, 10-го марта, Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – им стал Павел Кухта. Возглавляющий министерство финансов, которое ранее раскритиковал Президент за постоянное невыполнение бюджета, тоже нашелся –должность занял Игорь Уманский, экс-первый заместитель министра финансов.

В ожидании чуда…

От нового премьера и его правительства хотелось бы услышать, в чем заключались концептуальные ошибки предыдущего Кабмина, какова была причина замедления экономики, ведь нельзя же объяснить их лишь влиянием внешних факторов. На основе этого «диагноза» и стоило формулировать новую программу с пошаговым устранением проблем.

Сейчас украинцам остается ожидать обещанную презентацию программы. Было бы хорошо понимать, предполагает ли она конкретные меры по защите национальной экономики от агрессивной внешней среды. Тут нельзя не упомянуть коронавирус, сокрушающий биржевые рынки и цены на нефть.

По внутренним оценкам экспертов Kreston GCG, негативная конъюнктура на внешних рынках неминуемо нанесет удар по небольшим и открытым экономикам, к которым принадлежит и украинская. К таким рискам можно отнести падение спроса и снижение цен на основные статьи нашего экспорта (сельхозтовары, метал, зерно) и потерю интереса со стороны инвесторов. Именно на эти два источника экономического роста полагается украинская экономика, поэтому так важно их обезопасить.

Кабмин Гончарука оставил своим преемникам дыру в бюджете размером в 16 млрд грн

По имеющимся в открытых источниках данным, правительство Гончарука оставило своим преемникам дыру в бюджете размером в 16 млрд гривен ($647,7 млн), причем 13 млрд ($526,2 млн) из них – это недопоступления от таможни. Как образовалась эта дыра?

Нужно вернуться к истокам: при планировании предыдущим правительством бюджета-2020, ожидания курса доллара были завышены и рассчитывались как 27,5 гривны за доллар. Но в первые два месяца 2020 года реальный курс составлял 24-25 гривен. К тому же, сократились объемы импорта сами по себе в связи со сложной ситуацией в мировой экономике в последние два месяца. Соответственно, поступления от таможни не смогли дотянуть до запланированных показателей.

Перекрывать «дыру» нужно, но до пересмотра бюджета это можно сделать лишь путем займа денег на рынках. И если в 2019 году эта процедура не составляла больших трудностей, благодаря большому спросу на ОВГЗ среди иностранных инвесторов, то с пришествием коронавируса и спровоцированной им паники картина резко изменилась.

По мнениям экспертов, инвесторы стараются побыстрее продать рисковые активы стран с развивающейся экономикой, за счет чего спрос на украинский госдолг сокращается, а Минфину становится все сложнее получать низкопроцентные долгосрочные кредиты.

Другим деликатным вопросом в контексте смены руководителей министерств является сотрудничество с МВФ. Новый министр финансов Игорь Уманский неоднократно критиковал МВФ в прессе, выражая уверенность, что Украине нужно «обращаться с МВФ жестче и не соглашаться на некоторые их требования». Финансовые аналитики уже успели выразить беспокойство касательно вероятности подрыва сотрудничества.

На повестке дня также тема поднятия промышленности с колен. За первые 2 месяца 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, по имеющейся информации, она успела обвалиться на 5,1%. По словам заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, новое правительство осознает необходимость реабилитации отрасли в сжатые сроки и уже занимается поиском первого вице-премьера, который будет курировать данное направление.

Завершающим аккордом в озвученных планах новоизбранного правительства стало уже традиционное обещание ускорить завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

Александр Рубля, Kreston GCG, адвокат