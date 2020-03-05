😷 Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки здоровья пассажиров

Аэропорт “Борисполь” закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по результатам заседания Кабмина 11 марта.

Отмечается, что соответствующий проект постановления, подготовленный Мининфраструктуры, принял Кабинет министров.

“Международный аэропорт “Борисполь” является воздушными воротами Украины, через которые прибывают тысячи пассажиров из многих стран мира, в том числе из тех, где зафиксированы случаи коронавируса. Необходимо обеспечить профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса.